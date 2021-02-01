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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات على مخازن وثلاجات الأغذية بغرب الإسكندرية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:59 ص
الدكتور سعيد السقعان،
الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
هبه عويضه
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قال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن إدارة مراقية الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قامت أمس الأحد بحملة على مخازن وثلاجات الأغذية بمنطقة غرب الإسكندرية ضمن خطة المرور على المنشآت الغذائية بالمحافظة.

وأوضح "السقعان" أنه تم ضبط 91 صفيحة جبن أبيض طري من أصناف مختلفة بإحدى ثلاجات التخزين، يبلغ وزنها 1820 كجم، وذلك لوجود صدآ على الأوعية بما يخالف قرار وزير الصحة، كما تم ضبط 79 صفيحة جبن أبيض طري بوزن 1580كجم لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية المصرية، وتم سحب عينات من المضبوطات للفحص المعملي للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط 23 شيكارة ملح طعام خالي من اليود بوزن 575 كجم، بأحد المخازن، لعدم مطابقتها للمواصفة المدونة ضمن البيانات عن مواصفة الملح بالقرار 1 لعام 2019 الخاص بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وتم سحب عينة للفحص المعملي.

كما أسفر المرور عن تحرير 11 محضر لعدم أستيفاء بعض الاشتراطات الصحية أو لعدم حمل العاملين شهادة صحية.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن الحملات مستمرة على المنشآت الغذائية المختلفة بالمحافظة لضمان عدم تسرب مأكولات أو مشروبات غير صالحة للاستهلاك الأدمى أو غير مطابقة للمواصفات القياسية حفاظا على صحة المواطنين.

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