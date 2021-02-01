زوجة دميرطاش: الحكومة التركية تصف جميع منتقديها بالإرهابيين

قالت باشاك دميرطاش، زوجة السياسي الكردي المسجون صلاح الدين دميرطاش، إن الحكومة التركية تصف جميع منتقديها بالإرهابيين، وفقا لما نقله موقع "أحوال" التركي.وتابعت باشاك، أن الحكومة التركية تصنف كل من ينتقدها على أنه إرهابي، من طلاب جامعة بوجازيتشي إلى أعضاء أكبر جمعية صحية في البلاد، حيث استخدمت أنقرة الوباء كذريعة لتجاوز القيود في سجون تركيا، كما انتقدت رفض الحكومة اتباع قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن زوجها.وسجنت الحكومة التركية دميرطاش، الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، خلال فترة حكم طارئ في نوفمبر 2016، متهمة إياه بصلاته بحزب العمال الكردستاني المحظور، وهو جماعة مسلحة.ويواجه الرجل البالغ من العمر 47 عامًا عشرات التهم المتعلقة بالإرهاب والتي قد تصل عقوبتها إلى 140 عامًا، فيما يُعد اعتقال دميرطاش جزءًا من حملة دامت سنوات ضد حزب الشعوب الديمقراطي، والتي أدت إلى عزل العشرات من رؤساء البلديات المنتخبين من مناصبهم وسجن الآلاف من الأعضاء.وقالت باشاك دميرطاش: "ما يتم فعله لصلاح الدين يتم القيام به للجميع، لم يبق أحد لم يتم وصفه بأنه إرهابي من بين منتقدي الحكومة".وأشارت باشاك دميرتاش على وجه التحديد إلى قضية الجمعية الطبية التركية (TTB)، وهي مجموعة طبية رائدة في تركيا تنتقد استجابة الحكومة للوباء والتي قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن رئيسها شيبنيم كورور فينكانجي بأنه إرهابي.كما انتقدت زوجة السياسي الكردي المسجون الحكومة لاستئنافها حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي يدعو إلى الإفراج عن زوجها، وتساءلت: "إذا كان حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان غير ملزم، فلماذا استأنفته؟"، في إشارة إلى استئناف تركيا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أول حكم على دميرطاش عام 2018.وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرة أخرى في 22 ديسمبر أنه يجب على تركيا الإفراج عن دميرطاش على الفور.