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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب إزمير التركية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:51 ص
زلزال
زلزال
وكالات
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ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الاثنين، ولاية إزمير غربي تركيا.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" التركية، في بيان، أن الزلزال وقع في تمام الساعة الثامنة و46 دقيقة صباحا بالتوقت المحلي.

وأضافت في البيان، أن الزلزال وقع على عمق 69ر20 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وأشارت "آفاد" إلى أن الزلزال أعقبته هزة ارتدادية بعد دقيقة واحدة، بلغت قوتها 4.8 درجة وعمقها سبعة كيلو مترات.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الزلزال تسبب في خسائر.

وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية. وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من اسطنبول في عام 1999، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص.

كما وقع في نهاية أكتوبر الماضي زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير غربي البلاد،
وأسفر عن مقتل 115 شخصا، وإصابة 1034 آخرين.

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