«بيونتيك» تسلم الاتحاد الأوروبي 75 مليون جرعة لقاح كورونا خلال شهور

تعتزم شركة "بيونتيك" الألمانية المصنعة للقاحات تسليم الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 75 مليون جرعة إضافية من لقاحها المضاد لكورونا في الربع الثاني من هذا العام.وأعلنت الشركة ذلك صباح اليوم الاثنين، قبل ساعات قليلة من انعقاد "قمة التطعيم" بين الحكومة الاتحادية والولايات في ألمانيا.وقال المدير المالي للشركة، زيرك بوتينج، في بيان: "نواصل العمل على زيادة التسليم اعتبارا من الأسبوع الذي يبدأ في 15 فبراير لضمان التسليم المتفق عليه تعاقديا للكميات الكاملة لجرعات اللقاح في الربع الأول... يمكننا أيضا تسليم ما يصل إلى 75 مليون جرعة أخرى إلى الاتحادالأوروبي في الربع الثاني".ومن جانبه، حذر وزير الصحة ينس شبان من التوقعات المبالغ فيها لـ"قمة التطعيم" المقرر عقدها اليوم، وقال مساء أمس الأحد في تصريحات لخدمة الفيديو الخاصة بصحيفة "بيلد" الألمانية: "لا يمكننا إنتاج المزيد من اللقاحات من خلال القمة وحدها"، مؤكدا ضرورة الحصول أولا على صورة موحدة عن موطن الصعوبات، مشيرا إلى أن الحكومة الاتحادية لا يمكنها أيضا أن تعطي الولايات سوى مواعيد التسليم والكميات التي تلقتها من الشركات المصنعة.وتبحث المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الاثنين سبل تحسين برنامج التطعيم ضد كوفيد 19- مع رؤساء حكومات الولايات الستة عشر.ومن المقرر أن يشارك العديد من الوزراء في الحكومة الاتحادية وممثلي الشركات المصنعة للقاحات وكذلك المفوضية الأوروبية، التي تتولى شراء اللقاحات للاتحاد الأوروبي بأكمله، في المؤتمر الذي سينعقد عبر الفيديو، ومن المتوقع أن تبدأ المشاورات في الساعة 2 ظهرا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش).وطالب العديد من رؤساء حكومات الولايات، وكذلك جمعيات مثل الرابطة الألمانية للمدن والبلدات، بتوضيح كمية وتوقيت تسليم اللقاحات حتى تتمكن مراكز التطعيم من التخطيط بشكل أفضل.وبدأت التطعيمات في ألمانيا والاتحاد الأوروبي قبل وقت قصير من بداية العام. وكانت الأسابيع القليلة الأولى مصحوبة بصعوبات في التسليم من جانب الشركات المصنعة، ومشاكل في الجدولة، واستياء شديد من نقص اللقاحات.وفي ظل نظام الحكم الألماني، تقع مسؤولية القضايا الصحية على عاتق كل ولاية وليس على عاتق الحكومة المركزية في برلين.