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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«دويتش فيليه»: أردوغان فشل في السيطرة على معدلات التضخم

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:47 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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قالت شبكة الأخبار الألمانية "دويتش فيليه"، إن الأتراك يعانون من ارتفاع أسعار المستهلكين وارتفاع معدلات التضخم، في حين لم يتمكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من السيطرة على التضخم على الرغم من تدخلاته.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه أردوغان عن إجراءات مالية صارمة لوقف تراجع الليرة التركية، بعد استبدال محافظ البنك المركزي والتخلي عن صهره بيرات البيرق وزيرًا للمالية، ولكن الشبكة الألمانية قالت إن كل الجهود التي بذلها أردوغان والحكومة التركية لإصلاح الوضع الاقتصادي باءت بالفشل.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، كما ارتفعت أسعار العديد من المواد بشكل عام في السوق التركية بحوالي 25 إلى 34% في الأشهر الأخيرة، وكان رد أردوغان على ارتفاع الأسعار هو التحذير من غرامات ضخمة للتجار بسبب التلاعب.

ويقول النقاد إن سياسات الحكومة التي تركز على قطاع البناء أدت إلى تراجع الزراعة، وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقال الخبير الاقتصادي باريش سويدان، إن الأراضي الزراعية فقدت لصالح مشاريع الإسكان المدعومة من الحكومة في العديد من المحافظات في جميع أنحاء تركيا.

وقال رئيس غرف الزراعة في تركيا باكي رمزي سويشميز، إن الحكومة خذلت المزارعين الأتراك خلال جائحة فيروس كورونا، "من خلال عدم خفض تكاليف الإنتاج أو تسهيل الوصول إلى الائتمان.

وقال سويدان، إن أسعار الأسمدة والوقود ظلت مرتفعة، حيث يعتمد سعرها على العملات الأجنبية، ويكافح المزارعون لتغطية نفقاتهم.

في غضون ذلك، أكد أردوغان أن "إرهابيي الغذاء" كانوا يعملون مع المضاربين لإحداث ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.

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