انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في اليابان

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين، انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الماضي.وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع الذي يصدره مصرف جيبون بنك إلى 49.8 نقطة خلال يناير الماضي.وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش نشاط القطاع.وتراجع مؤشرا الإنتاج والتوظيف الفرعيان إلى أقل من 50 نقطة، في حين استقر مؤشر الطلبيات الجديدة بعد تراجع استمر عامين. ومازالت الشركات تشعر بالتفاؤل بشأن آفاق الإنتاج.وعلى صعيد الأسعار ارتفع مؤشر تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج مجددا خلال يناير الماضي. وبشكل عام فإن وتيرة ارتفاع التضخم كانت قوية حيث وصل إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2019.