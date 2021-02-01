اتفاقية تعاون ثلاثية بين مكتبة وجامعة الإسكندرية و«أثينا»

وافق مجلس جامعة الإسكندرية، خلال جلسته الأسبوعية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة، على إقرار شهادة "أساسيات التحول الرقمي" شرطا لمنح طلاب الدراسات العليا درجاتهم بديلا عن شهادة ال ICDL.وأوضح «قنصوة» أن ذلك يأتي تفعيلا لقرار المجلس الأعلي للجامعات باعتبار شهادة أساسيات التحول الرقمي شرطًا لمنح أي شهادة من شهادات الدراسات العليا (دبلومة، ماجستير، دكتوراة) للدارسين المسجلين اعتبارًا من سبتمبر 2020.كما وافق المجلس على فتح فصول اختيارية لتعليم اللغة الألمانية بالتعاون مع معهد جوتة لطلاب كليتي الطب والهندسة وسيتم التنسيق لدخول باقي الكليات لاحقا، وذلك بغية فتح المجال لعمل الخريجين في ألمانيا،وإقامة دراسات وأبحاث مشتركة.ووافق المجلس على اتفاقية التعاون الثلاثية بين مكتبة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية وجامعة أثينا وذلك في إطار اهتمام الدولة بالعلاقات المصرية اليونانية تمهيدا لانشاء درجة علمية في العلاقات اليورومتوسطية بين المؤسسات الثلاثة.كما وافق المجلس على بروتوكول التعاون المشترك بين شركة أسبك وجامعة الإسكندرية بشأن التدريب، واتفاقية التعاون بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم وجامعة الإسكندرية بخصوص إنشاء كرسي اليونسكو للتراث الثقافي تحت الماء.فيما تمت الموافقة على ترقية 7 عضو هيئة تدريس، 3 إلى وظيفة أستاذ، و4 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 70 مدرس، بالإضافة إلى منح 54 درجة دكتوراة، و120 درجة ماجستير، في التخصصات العلمية المختلفة.