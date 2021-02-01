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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الفضة ترتفع إلى ذروة 6 أشهر

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:44 ص
الفضة
الفضة
وكالات
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ارتفعت الفضة للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الاثنين، لتصعد بما يصل إلى 7.4% قرب ذروة ستة أشهر بعد أن دعت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي المستثمرين الأفراد لإغراق السوق.

وبلغت الفضة في المعاملات الفورية أعلى مستوياتها منذ 11 أغسطس عند 28.99 دولار للأوقية (الأونصة) في وقت سابق من الجلسة، وارتفعت 5.3 % إلى 28.44 دولار بحلول الساعة 0451 بتوقيت جرينتش.

وزادت الفضة، وهي أصل ملاذ آمن ومعدن صناعي، نحو 15 % منذ يوم الخميس، حين بدأ تداول منشورات على موقع ريديت تدعو المستثمرين الأفراد إلى شراء أسهم شركات تعدين الفضة وصناديق المؤشرات المتداولة لها المدعومين بقضبان بالفضة الحاضرة، في عمليات دفعت المراهنين على انخفاض الفضة لشراء المعدن لتغطية مراكز مدينة على غرار ما حدث في أسهم جيم ستوب.

وقال برايان لان المدير العام لدى جولد سيلفر سنترال "هذا هو رد فعل آسيا" على فورة شراء الأفراد مضيفا أن الكثير من المستثمرين يرغبون في الاستفادة من الوضع.

وقال لان إن الطلب على الفضة الحاضرة زاد إلى مثليه منذ الخميس، إذ أن المستثمرين المحجمين عن تكوين مراكز اشتروا المعدن بفعل مخاوف من ارتفاع قوي للأسعار.

وتظهر بيانات من صندوق آي.شيرز سيلفر ترست للمؤشرات المتداولة يوم الجمعة أنه جرى تكوين 37 مليون سهم في يوم واحد، كل سهم يمثل أوقية من الفضة.

والشراء في صناديق المؤشرات المتداولة يمكن أن يعزز أسعار الفضة عبر زيادة عدد الأسهم في الصندوق مما يجعل مشغله يشتري المزيد من المعدن لدعمه.

وعقب مكاسب الفضة، صعد الذهب 0.8 % إلى 1860.76 دولار للأوقية (الأونصة). وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 % إلى 1863.40 دولار.

وزاد البلاتين 2.4 % إلى 1098.08 دولار وربح البلاديوم 1.2 % إلى 2253.64 دولار.

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