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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة الإسكندرية: إجراء امتحانات نصف العام عقب الإجازة مباشرة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:42 ص
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
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قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إنه تقرر عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول فور العودة إلى الدراسة مباشرة في 20 فبراير الجاري، وسيتم إعلان جداول الامتحانات خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير 2021.

وأضاف قنصوة، خلال اجتماع مجلس الجامعة، أنه سيتم اتخاذ إجراءات احترازية مشددة خلال عقد الامتحانات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ولضمان سلامة جميع المتواجدين داخل الحرم الجامعي خلال فترة الامتحانات، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب، من خلال التعاون بين وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، مشيرًا إلى أن الجامعة لديها مخزون كبير من المواد المطهرة فضلا عن وجود معدات التطهير، وأنه تم توفير قاعات ومدرجات تستوعب أعداد الطلاب وتحقق التباعد الاجتماعى المناسب بين الطلاب، بجانب توفير التهوية اللازمة داخل القاعات.

كما أعلن قنصوة عن تقديم كامل الدعم لكافة الأبحاث العلمية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للعمل في هذا الإطار، داعيا كافة الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة للتقدم بمقترحاتهم البحثية في أبحاث فيروس كورونا (COVID-19) من خلال وحدة إدارة المشروعات بالجامعة.

ولفت قنصوة إلى ان تقديم هذا الدعم يأتى ضمن سلسلة الإجراءات التي تتبناها جامعة الإسكندرية لمواجهة الإصابة أو إنتشار العدوى بهذا الفيروس، والعمل جنبا إلى جنب مع الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة الدولة المصرية في توظيف البحث العلمي لمواجهة الفيروس.

وأشار إلى أن قيام الجامعة بإنشاء معامل إلكترونية متعددة الاستخدام بعدد من الكليات ومجمع الكليات بأبيس، تعمل كمنصات رقمية ووحدات مركزية لأداء الإمتحانات الإلكترونية،موضحًا أن هذه المعامل سيتم إنشائها علي مرحلتين، الأولى لكليات القطاع الطبي، والثانية لباقي الكليات، ويجري الأن إعداد البنية التكنولوجية وتركيب الأجهزة لتصبح جاهزة في أقرب وقت ممكن.
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية

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