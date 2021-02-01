بدعم إيراني.. كيف خطط الإخوان لاستنساخ «الحرس الثوري» في مصر؟

كشف تقرير لقناة "العربية" الإخبارية، أن العلاقة بين جماعة الإخوان والحكومة الإيرانية كانت قوية للغاية، حيث حدثت عدة لقاءات بين قيادات من التنظيم الدولي للإخوان والإيرانيين قبل أحداث يناير من العام 2011 وعقب ثورة يونيو من العام 2013 في دول ثالثة مثل تركيا ولبنان، وغزة، كما كانت التعاملات المالية، تجري عبر وسطاء من لبنان ينقلون الأموال والتدفقات النقدية من الجماعة لحساب قيادات من الحرس الثوري الإيراني، من أجل تنفيذ اتفاق حول إنشاء حرس ثوري لحساب الإخوان في مصر.ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها الفضائية الإخبارية، فقد سرب الإخوان خلال وجودهم في حكم مصر لإيران وثائق مهمة عن قوات الأمن المصرية وتشكيلاتها ومهامها، لا بل كانت بعض الوثائق والمستندات التي ترد لمؤسسة الرئاسة والرئيس محمد مرسي تصل نسخا منها لإيران أيضا، عن طريق أمين عبد الحميد الصيرفي القيادي في الجماعة، والذي كان ضمن الحملة الانتخابية للرئيس الإخواني محمد مرسي، ثم شغل منصب سكرتير رئيس الجمهورية.ووفقا للمعلومات، فقد اتفقت الجماعة خلال حكمها مصر مع إيران على تشكيل حرس ثوري على غرار الحرس الثوري الإيراني، وقد قدم قاسم سليماني قائد فيلق القدس حينها عدة اقتراحات، طالبا منهم تنفيذها في مقدمتها إدخال عناصر من الجماعة لكليات الشرطة والكليات العسكري، فيما طلب سليماني إقامة معسكرات في الصحراء لتدريب العناصر الإخوانية المزمع ضمها للحرس الإخواني على أن يقوم بتدريبهم عناصر من الحرس الإيراني وحزب الله.كما كشفت المعلومات أن الجماعة خصصت بالفعل 4 معسكرات تدريب في سيناء، والبحيرة وطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وكان يشرف عليها بشكل مباشر محمود عزت القائم بعمل المرشد، وفي إحدى المرات رصدت الأجهزة الأمنية زيارة لمحمد بديع ومحمود عزت وتفقدهم لعمليات التدريب بها.