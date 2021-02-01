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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

25 مليون دولار من بنك التنمية الآسيوية للفلبين لشراء لقاحات كورونا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:39 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أعلن بنك التنمية الآسيوي اليوم الاثنين، عن تقديم مساعدات مالية بقيمة 25 مليون دولار للفلبين لمساعدتها في شراء لقاحات ضد فيروس كورونا.

وقال البنك إنه سوف يتم تقديم المساعدات من خلال برنامج قرض بقيمة 125 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في أغسطس 2020، بهدف مساعدة الحكومة الفلبينية التعامل مع أزمة فيروس كورونا.

وقال رئيس البنك ماساتسوجو أساكاوا في يبان "التطعيم هو الخطوة المهمة المقبلة لحماية الحياة وتعزيز فرص المعيشة".

وأضاف" نحن مستعدون لدعم الحكومة في هذه الأوقات غير المسبوقة ومساعدة الاقتصاد في العودة لمسار نموه ما قبل جائحة كورونا".

ويأتي هذا القرض بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الفلبين سوف تحصل على 44 مليون جرعة من لقاحات ضد فيروس كورونا من كوفاكس، وهى مبادرة دولية لضمان توزيع سريع وعادل للقاحات في جميع دول العالم.

قال ممثل الفلبين بمنظمة الصحة رابيندرا ابياسينجي إنه من المتوقع أن تحصل الفلبين على نحو 9.2 مليون جرعة من اللقاحات خلال النصف الأول من العام.

وأضاف" نحن متفائلون أنه سوف يتم الحصول على بقية الجرعات وتقدر بـ 44 مليون جرعة في وقت لاحق من هذا العام".

وأكد ابياسينجي أن اللقاح" مجرد أداة أخرى" لمواجهة فيروس كورونا، مضيفا أنه يتعين على المواطنين الاستمرار في ارتداء الكمامات وغسل اليدين والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

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