روشتة تحسين المناعة لتحقيق أقصى استجابة للقاح كورونا

بارقة أمل جديدة لاحت في الأفق لمواجهة على فيروس كورونا بعد إعلان أكثر من دولة إنتاج لقاح يستطيع القضاء على الجائحة لذا انطلقت أكبر حملة تطعيم في التاريخ منذ عدة أسابيع وتم إعطاء أكثر من 68.1 مليون جرعة في 56 دولة؛ حيث أعلنت منظمة الصحة عن معايير التوزيع العادل لجميع دول العالم لضمان وصول اللقاح الى الفقراء في كل مكان.ولضمان فاعلية اللقاح أوصى بعض الأطباء بمجموعة من التعليمات لرفع كفاءة لجهاز المناعي وتحسين الاستجابة للقاح بعد الحصول عليه.وتؤكد الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري المناعة على ضرورة الحرص على تناول الخضار والفاكهة باستمرار بينما لا توجد أطعمة تمنحك تعزيزًا فوريًا للمناعة، فإن اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يساعد في بناء نظام مناعة جيد وقوي كما يمكن لأطعمة معينة أن تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحتك مشيرة الى ضرورة تناول الكثير من الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والزبادي والأطعمة المخمرة للحفاظ على تغذية جسمك.وشددت عبد الوهاب ضرورة الابتعاد عن التدخين والتدخين الإلكتروني وشرب المشروبات الغازية؛ مع الحرص على ممارسة الرياضة بشكل منتظم بما يساعد على بناء سليم للجسم؛ موضحة أن هناك بعض المشروبات الساخنة قد تعزز من قوة الجهاز المناعي مثل الجنزبيل والقرفة بالليمون والعسل الأبيضوأوضحت استشاري المناعة أن حصول الإنسان على وقت كافي من النوم يساعد بشكل كبير في تقوية جهازه المناعي لذا لابد من الحرص على النوم لمدة لا تقل عن ٦ ساعات مضيفة أن هناك أيضًا أطعمة تحسن الروح المعنوية وبالتالي المناعة وتعطي السعادة مثل:- السبانخ حيث تحتوي علي حامض الفوليك الذي يؤدي الي انخفاض القلق والتوتر.- الفلفل الحار حيث يحتوي علي مواد تذيب الدهون وتنتج مواد تعمل على تهدئة الأعصاب.- الثوم يحتوي على كمية كبيرة من معدن الكروم الذي يؤثرعلي هرمون السيروتونين وكمان عنصر الكبريت الثوم مضاد حيوي طبيعي ابتلاع٢حبة من الثوم يوميا ويقوي المناعة ومضاد للبكتريا والفيروسات والفطريات.- الطماطم تحتوي علي مركب اللايكوبين الذي يمنحها اللون الأحمر اللامع ويعدعلاج للكتابة-البنجر الأحمر هو مصدر لفيتامين ب المفيد للذاكرة.- العسل ولكن يجب أن يكون من مكان معلوم المصدر وطبيعي علي عكس السكريات الضارة لضمان احتوائه علي فيتامينات وحامض الفوليك والحديد والمانجنيز.- الشيكولاته الداكنة يعني نسبة الكاكاو ٧٥٪ أو أكثر تساعد على رفع مستويات هرمون السعادة.- لب القرع او اللب الأبيض يحتوي على الزنك والبروتين.