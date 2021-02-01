وسط إجراءات احترازية.. دير مارجرجس بالرزيقات يستأنف نشاطه

يستأنف دير مارجرجس بالرزيقات، اليوم الإثنين، فتح أبوابه أمام الأقباط.وقال الدير في بيانا له «بدء استقبال الزائرين اليوم، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية».واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الغطاس المجيد، وترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات قداس عيد الغطاس المجيد بالكنائس المختلفة، في حين ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الغطاس المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية كعادته السنوي، واقتصر قداس عيد الغطاس على الكهنة والمرتلين فقط.