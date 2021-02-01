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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

وسط إجراءات احترازية.. دير مارجرجس بالرزيقات يستأنف نشاطه

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:33 ص
دير مارجرجس بالرزيقات
دير مارجرجس بالرزيقات
مونيكا جرجس
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يستأنف دير مارجرجس بالرزيقات، اليوم الإثنين، فتح أبوابه أمام الأقباط.

وقال الدير في بيانا له «بدء استقبال الزائرين اليوم، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية».

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الغطاس المجيد، وترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات قداس عيد الغطاس المجيد بالكنائس المختلفة، في حين ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الغطاس المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية كعادته السنوي، واقتصر قداس عيد الغطاس على الكهنة والمرتلين فقط.

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