سنغافورة تأمل في عودة الوضع في ميانمار لطبيعته

أعربت وزارة الخارجية في سنغافورة اليوم الاثنين، عن أملها في أن يعود الوضع في ميانمار إلى طبيعته في أسرع وقت ممكن، وذلك بعدما أعلن الجيش الاستيلاء على السلطة لمدة عام.كما أعربت الوزارة - في بيان نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - عن أملها في أن تعمل جميع الأطراف في ميانمار من أجل التوصل إلى حل إيجابي وسلمي.وقد تواترت أنباء خلال الساعات الماضية تفيد بأن جيش ميانمار استولى على السلطة وأعلن حالة الطوارئ على مستوى البلاد.. وأعلن متحدث باسم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، اعتقال أونج سان سوتشي والرئيس وين مينت ومسؤولين كبار آخرين في الحزب.وجاء الانقلاب عقب انتصار ساحق للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في الانتخابات العامة، التي جرت في نوفمبر الماضي والتي اعترض الجيش على أن نتائجها وقال إنها مزورة.