متوسط سعر خام دبي يرتفع إلى 54.7 دولار للبرميل في يناير

قال مصدران بسوق النفط اليوم الاثنين، إن متوسط سعر خام دبي القياسي للشرق الأوسط، كما تعرضه منصة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس للتسعير، ارتفع للشهر الثالث على التوالي في يناير إلى 54.772 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ فبراير من العام الماضي.يحدد منتجو الشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية لخاماتهم في كل شهر قياسا إلى متوسطات خامي سلطنة عمان ودبي.وغيرت أرامكو السعودية معيار أسعار البيع الرسمية لخاماتها في الشحنات المتجهة إلى آسيا من أكتوبر تشرين الأول 2018 إلى متوسط بلاتس دبي والعقود الآجلة للخام العماني ببورصة دبي للطاقة.الأرقام في الجدول التالي بالدولار للبرميل.الخام يناير 2021 نوفمبر 2020 التغييربلاتس دبي 54.772 49.815 4.957بلاتس عمان 54.786 49.965 4.821متوسط بلاتس عماندبي 54.779 49.890 4.889متوسط بلاتس دبيعمان ببورصة 54.781 49.907 4.874