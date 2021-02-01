جوتيريش يدين بشدة اعتقال القادة المدنيين في ميانمار

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بشدة اعتقال القادة المدنيين في ميانمار، وذلك بعدما أعلن الجيش سيطرته على السلطة في البلاد.وأعرب جوتيريش - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - عن قلقه البالغ إزاء الإعلان عن نقل جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى الجيش في ميانمار، مشيرا إلى أن الانتخابات التي جرت في شهر نوفمبر الماضي قد قدمت تفويضا قويا للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي تترأسها أونج سان سوتشي لحكم البلاد.بدوره، قال المتحدث باسم السكرتير العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن هذه التطورات تمثل ضربة خطيرة للإصلاحات الديمقراطية في ميانمار.وقد تواترت أنباء خلال الساعات الماضية تفيد بأن جيش ميانمار استولى على السلطة وأعلن حالة الطوارئ على مستوى البلاد.. وأعلن متحدث باسم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية اعتقال أونج سان سوتشي والرئيس وين مينت ومسؤولين كبار آخرين في الحزب.وجاء الانقلاب عقب انتصار ساحق للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر الماضي والتي اعترض الجيش على أن نتائجها وقال إنها مزورة.