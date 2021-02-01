ارتفاع إصابات كورونا إلى 546.4 ألف في باكستان

سجلت باكستان 1615 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 546 ألفا و428 حالة.وقال مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا في باكستان - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الاثنين - إنه تم تسجيل 26 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 11 ألفا و683 حالة،وأن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 501 ألف و252 شخصا.