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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد سيطرة الجيش على السلطة.. اليابان تحث ميانمار على التمسك بالديمقراطية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:17 ص
جيش ميانمار
جيش ميانمار
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حثت اليابان، اليوم الاثنين، ميانمار على التمسك بالديمقراطية والحفاظ على السلام بعد إعلان الجيش توليه زمام السلطة في البلاد واعتقاله الزعيمة أونج سان سو كي وكبار قادة الحزب الحاكم بالبلاد.

وقال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية كاتسونوبو كاتو في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية إنه "من المهم أن تحل الأطراف المعنية الوضع سلميا من خلال الحوار وبما يتماشى مع العملية الديمقراطية".

وأضاف أن اليابان تجمع المعلومات عبر سفارتها في يانجون، أكبر مدينة في ميانمار، وستعمل على ضمان سلامة مواطنيها هناك.

وتواترت أنباء تفيد بأن جيش ميانمار استولى على السلطة وأعلن حالة الطوارئ على مستوى البلاد في وقت سابق من اليوم الاثنين، وأعلن متحدث باسم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكمة اعتقال سو كي والرئيسة وين مينت ومسؤولين كبار آخرين في الحزب.

وجاء الانقلاب عقب انتصار ساحق للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية فى الانتخابات العامة في نوفمبر الماضي، والتي اعترض الجيش على أن نتائجها وقال إنها مزورة.

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