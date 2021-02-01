رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

11 ألف إصابة جديدة و118 وفاة بكورونا في الهند

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:16 ص
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
سجلت الهند 11 ألفا و427 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و757 ألفا و610 أشخاص.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" اليوم الاثنين- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 118 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 154 ألفا و392 أشخاص.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 168 ألفا و235 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 10 ملايين و434 ألفا و983 شخصا بعدما تماثل 11 ألفا و858 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وانخفض عدد الوفيات الأسبوعية في الهند جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى أقل من ألف وفاة للمرة الأولى منذ الأسبوع الأول من مايو من العام الماضي، في حين كانت الوفيات المسجلة خلال شهر يناير الماضي هي الأدنى في ثمانية أشهر وأقل من نصف عدد الوفيات المسجلة في ديسمبر.

موضوعات متعلقة

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

سرقة محل ذهب بالمنزلة من فتحة بسقف الشقة العلوية

الخارجية: التزام إثيوبيا ضرورى للتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة سريعًا

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

الصور

image description

الباز رئيسًا لشعبة مخابز دمياط

image description

رئيس مياه القناة يتفقد مشكلات الصرف الصحي بأرض المزادات (صور)

image description

معهد الأورام بأسيوط: استقبال 68 ألف مريض خلال 2020

image description

«الطيبي» يترأس حملة على المحلات والمطاعم بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع ضمن مشروعات «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

السفارة الصينية بالقاهرة تنفي ربط فيروس «نيباه» بالصين

إصابات كورونا حول العالم تقترب من 103 ملايين

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

التشيك تبدأ تعيين مرشدين جدد من أجل الموسم السياحي المقبل

تراجع زوار الموناليزا بالملايين في 2020

بريطاني يبلغ 100 عام جمع الملايين للعاملين الصحيين على جبهة كورونا يصاب بالفيروس

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 1-2-2021

أيام زمان

«ينعزل عن الناس».. طقوس خيري شلبي في الكتابة

«بسبب موال».. كيف أبكى الريس حفني جمال عبد الناصر؟

خلافات عبد الحليم حافظ ونادية لطفي في «أبي فوق الشجرة»

«طلقهن جميعًا».. حكاية عبد العزيز محمود مع زوجاته الخمس

مقالات الرأي
د. منى حلمى
تجاهل الكاتبات والشاعرات
عمرو خالد
الذكر طريقك لتغيير حياتك للأفضل
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
المزيد

الثقافة

عمرو الصيفى يبدأ كتابة مذكرات عمار الشريعى تحت اسم «حبيب الروح»

يصدر قريبا.. «سيرة الإنسان الفريد» للشاعر عبد الرحيم طايع

إعلان أسماء لجنة تحكيم مسابقة «يعقوب صنوع» فئة الكاريكارتير

اليوم.. أولى حلقات ورشة تنمية مهارات اللغة العربية باتحاد الكتاب