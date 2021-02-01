الشرطة: وفاة تسعة فى هجوم على فندق بالصومال

قال متحدث باسم الشرطة الصومالية إن تسعة توفوا في هجوم على فندق بالعاصمة مقديشو أمس الأحد، مشيرا إلى أن قوات الأمن أنهت الهجوم الذي شنه مقاتلو حركة ارهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" انفجرت سيارة ملغومة مساء الأحد تبعها إطلاق نار بين مسلحي الحركة وقوات الأمن في فندق أفريك. واستمر القتال حتى صباح اليوم الاثنين.وقال صادق علي للصحفيين من مسرح الحادث وعبر فيسبوك "العملية انتهت الآن. قتل تسعة بينهم أربعة مهاجمين وأصيب أكثر من 10 مدنيين".