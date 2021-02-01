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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب ونيجيريا يجددان التعهد ببناء خط أنابيب غاز ومصنع أسمدة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:54 ص
خط أنابيب غاز
خط أنابيب غاز
وكالات
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قال الديوان الملكي المغربي، إن المغرب ونيجيريا جددا تعهدهما اليوم الأحد ببناء خط أنابيب غاز ومصنع أسمدة.

وحسبماأفادت وكالة أنباء «فرانس برس»، ذكر الديوان الملكي، أن تجديد الالتزام بالمشروعين جاء في اتصال هاتفي بين العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري.

وكان البلدان قد اتفقا على مشروع خط الأنابيب في ديسمبر 2016 وأطلقا دراسات الجدوى.

وقال البلدان في يونيو 2018، إن خط الأنابيب سيمتد لمسافة 5660 كيلومترًا، وإن التشييد سيجري على مراحل تستمر 25 عامًا.

واتفق الزعيمان أيضًا على تسريع جهود اضطلاع مجموعة المكتب الشريف المغربية للفوسفات، أكبر شركة مصدرة للفوسفات في العالم، ببناء مصنع للأسمدة في نيجيريا.

وكان مسؤولون في مجموعة المكتب الشريف قالوا لـ«رويترز» في يوليو، إن المصنع سينتج 750 ألف طن أمونيا ومليون طن أسمدة وسيبدأ العمل على الأرجح بحلول عام 2024.

وشأنها شأن شركات مغربية أخرى، توسع مجموعة المكتب الشريف منذ سنوات استثماراتها في أفريقيا جنوب الصحراء، مما يعزز القوة الاقتصادية للمملكة.

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