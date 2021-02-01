بريانكا شوبرا تطلق علامة خاصة بها فى عالم التجميل

أطلقت النجمة الهندية، بريانكا شوبرا، خط التجميل الخاص بها، لعلامتها التجارية للعناية بالشعر، مشيرة إلى سعادتها فى كونها "رائدة أعمال".وقالت بريانكا، عن المشروع الجديد عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام": "أجده رائعًا، أحب القدرة، كرائدة أعمال، على إيجاد فجوة في السوق ومحاولة سد ذلك".وتقدم علامة Anomaly، وهي شراكة مع حاضنة ومبتكرة علامة التجميل Maesa، مستحضرات محايدة جنسانيًا وتُنتج بالكامل في الولايات المتحدة، وأعلنت العلامة Anomaly أن منتجاتها خالية من المواد الكيميائية الضارة ومعبأة في زجاجات قابلة لإعادة التدوير مصنوعة من مواد معاد تدويرها بعد الاستهلاك، لتحقق الاستدامة، وعدم تلوث البيئة.وزجاجات الشامبو والبلسم مكونة من محتوى PCR بنسبة 100%، بينما تستخدم حاوية القناع 70%، حيث إن زجاجة الشامبو الجافة، المصنوعة من الألومنيوم المعاد تدويره، قابلة لإعادة التدوير أيضًا، وتشترك مصادر الصناعة في نمو مبيعات متوقع قدره 20 مليون دولار للعلامة التجارية.وبريانكا تنضم إلى عدد من النجمات اللواتي اقتحمن عالم مستحضرات التجميل حاليا، وأطلقن علامات تجارية خاصة بهن، أبرزهن جينيفر لوبيز وسلينا جوميز ومؤخرا بريانكا شوبرا.