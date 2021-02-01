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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترشيح كوشنر وبيركوفيتش لجائزة نوبل للسلام

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:32 ص
جاريد كوشنر
جاريد كوشنر
وكالات
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رُشح جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض السابق ونائبه آفي بيركوفيتش لجائزة نوبل للسلام لدورهما في المفاوضات التي أسفرت عن إعلان اتفاقيات تطبيع بين إسرائيل وأربع دول عربية عرفت باسم "اتفاقيات إبراهام".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، رشح الاثنان المحامي الأمريكي آلان ديرشوفيتز الأستاذ المتفرغ بكلية هارفارد للقانون.

وكان كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وبيركوفيتس، مبعوث الشرق الأوسط السابق، شخصيتين رئيسيتين في التفاوض على اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

وأعلنت الاتفاقيات في الفترة بين منتصف أغسطس ومنتصف ديسمبر، وكانت أهم تطور دبلوماسي بالشرق الأوسط خلال 25 عاما.

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