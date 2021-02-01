الجيش البورمى يعتقل زعيمة أونج سان سو تشى وحزبها يندد بـ انقلاب

اعتقل الجيش أيقونة الديموقراطيّة السابقة في بورما أونج سان سو تشي التي تُعتبر بحكم الأمر الواقع رئيسةً للحكومة، بحسب ما أكّد حزبها "الرابطة الوطنيّة من أجل الديموقراطيّة" الإثنين، متحدّثًا عن "انقلاب" محتمل.وحسبما افادت وكالة انباء " فرانس برس"في وقت لاحق، أعلن الجيش حال الطوارئ لمدّة عام، وعيّن جنرالا كرئيس موقّت للبلاد، بعد اعتقاله الزعيمة المدنية أونج سان سو تشي ومسؤولين كبار آخرين.وقال الجيش في بيان عبر القناة التلفزيونيّة العسكريّة إنّ هذه الخطوة ضروريّة للحفاظ على "استقرار" الدولة. واتّهم اللجنة الانتخابيّة بعدم معالجة "المخالفات الهائلة" التي حدثت، على حدّ قوله، خلال الانتخابات التشريعيّة التي جرت في نوفمبر وفاز بها حزب أونج سان سو تشي بغالبيّة ساحقة.من جهته، قال ميو نيونت، المتحدّث باسم حزب أونج سان سو تشي حائزة جائزة نوبل للسلام، "سمعنا أنّها محتجزة في نايبيداو (عاصمة البلاد). نفترض أنّ الجيش في صدد تنفيذ انقلاب"، مشيرًا إلى اعتقال مسؤولين آخرين في الحزب أيضًا.وسيطر الجيش البورمي صباح الإثنين على مبنى بلديّة رانجون، بعد ساعات على اعتقاله أونج سان سو تشي.وشاهد صحفي في وكالة فرانس برس خمس شاحنات عسكرية داخل مجمع البلدية حيث أقدم الجنود على إبعاد الناس لدى وصولهم إلى العمل.ويُندّد الجيش منذ أسابيع عدّة بحصول تزوير خلال الانتخابات التشريعيّة التي جرت في نوفمبر.وتأتي هذه الاعتقالات في وقتٍ كان مُقرّرا أن يعقد مجلس النوّاب المنبثق عن الانتخابات التشريعيّة الأخيرة، أولى جلساته خلال ساعات.وقال المتحدّث باسم الجيش زاو مين تون خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي إنّ الانتخابات "لم تكن حرّة ولا نزيهة" وذلك بحجّة جائحة كوفيد-19.ويتحدّث الجيش عن وجود عشرة ملايين حالة تزوير في الانتخابات ويريد التحقيق في الأمر، وقد طالب مفوضية الانتخابات بكشف لوائح التصويت للتحقق منها.