كوريا الجنوبية تسجل 305 إصابات جديدة و5 وفيات بفيروس كورونا

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين تسجيل 305 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه بذلك ارتفع العدد الاجمالي للاصابات بالفيروس إلى 78 الفا و508 حالات والوفيات إلى 1425، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.وتعافت 431 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الأشخاص الذين تعافوا إلى 68 الفا و309 حالات