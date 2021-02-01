كوريا الجنوبية تسجل 305 إصابات جديدة و5 وفيات بفيروس كورونا
الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:04 ص
وكالاتطباعة
أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين تسجيل 305 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه بذلك ارتفع العدد الاجمالي للاصابات بالفيروس إلى 78 الفا و508 حالات والوفيات إلى 1425، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
وتعافت 431 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الأشخاص الذين تعافوا إلى 68 الفا و309 حالات
وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه بذلك ارتفع العدد الاجمالي للاصابات بالفيروس إلى 78 الفا و508 حالات والوفيات إلى 1425، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
وتعافت 431 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الأشخاص الذين تعافوا إلى 68 الفا و309 حالات