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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موريتانيا تنهى عقود عمل أطباء كوبيين دون إبداء مبررات

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:59 ص
موريتانيا
موريتانيا
وكالات
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أنهت الحكومة الموريتانية رسميًا عقود عمل 24 طبيبًا أخصائيًا من كوبا كانوا يسدون نقصًا كبيرًا في الطواقم الطبية بأكبر مستشفى تخصصي شمالي البلاد وبرواتب مغرية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس» امتنعت وزارة الصحة الموريتانية عن تجديد عقود عمل الأطباء الكوبيين، وأعلنت خطة لسد الفراغ الذي سيخلفه إنهاء التعاقد معهم.

وكان العقد الذي بدأ سريانه في 2015 في عهد الرئيس السابق يقضي بدفع رواتب شهرية مجزية تبلغ ألفي دولار لكل طبيب كوبي، مع توفير سكن لائق، بينما لا يتجاوز راتب الطبيب الموريتاني 600 دولار آمريكي.

وأثار قرار إنهاء عقود الأطباء الكوبيين جدلًا واسعًا حيث طالب نائب برلماني الدكتور محمد ولد عيه« طبيب أخصائي» الحكومة بالتراجع عن قرار إنهاء التعاون مع الكوبيين، واصفًا التجربة معهم بـ «المفيدة».

وتعاني موريتانيا من نقص كبير في الأطباء والأخصائيين يضطر معها الكثير من المرضى الموريتانيين الميسورين إلى العلاج في تونس والجزائر والمغرب والسنغال وإسبانيا وفرنسا وأخيرًا في تركيا.

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