رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تمدد إجراءات الحجر للمرة الثالثة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:54 ص
كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل
وكالات
طباعة
قرّرت الحكومة الإسرائيليّة، أن تُمدّد لخمسة أيّام إضافية إجراءات الحجر التي كان مقرّرًا أن تنتهي عند منتصف الليل، بحسب ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء ووزارة الصحّة في بيان مشترك.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، فمع استمرار ارتفاع عدد المصابين رغم حملة التطعيم المكثّفة، مدّدت الحكومة للمرّة الثالثة إجراءات الحجر التي فُرضت على الإسرائيليين في 27 ديسمبر.

وبعد اجتماع طويل، اتّفق الوزراء على إبقاء الحجر حتى الجمعة، وجاء في بيان أنّ الحكومة ستجتمع الأربعاء المقبل للبحث في الوضع والنظر في تمديد آخر.

وصوت البرلمان الإسرائيلي لصالح زيادة الغرامات بحق مخالفي القيود الصحية، وصوّت النواب في قراءة ثالثة على مشروع قانون ينص على مضاعفة مبلغ الغرامات للشركات والمدارس التي تُخالف الإجراءات، من خمسة إلى عشرة آلاف شيكل (2500 يورو).

وقالت وزارة الصحة، إن إسرائيل لقحت خلال الشهر الماضي أكثر من ثلاثة ملايين من سكانها.

وتعهدت إسرائيل مشاركة بياناتها حول آثار هذا التلقيح مع شركة فايزر العملاقة مقابل التسليم السريع للقاحات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

مقتل عارضة الأزياء اللبنانية زينة كنجو خنقا على يد زوجها

«عقد تاريخي».. وزير النقل يكشف تفاصيل تنفيذ القطار الكهربائي السريع

خلال أيام.. وفاة طبيب بكورونا ليلحق بوالديه فى كفر الشيخ (صور)

الصور

image description

الباز رئيسًا لشعبة مخابز دمياط

image description

رئيس مياه القناة يتفقد مشكلات الصرف الصحي بأرض المزادات (صور)

image description

معهد الأورام بأسيوط: استقبال 68 ألف مريض خلال 2020

image description

«الطيبي» يترأس حملة على المحلات والمطاعم بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع ضمن مشروعات «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

السفارة الصينية بالقاهرة تنفي ربط فيروس «نيباه» بالصين

رئيس الوزراء يصدر قرارا بالضوابط المنظمة لصرف حافز الأداء الشهرى للمعلمين

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

بريطاني يبلغ 100 عام جمع الملايين للعاملين الصحيين على جبهة كورونا يصاب بالفيروس

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 1-2-2021

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 1-2-2021

الزمالك يوافق على إعارة عمر السعيد إلى الجونة حتى نهاية الموسم

أيام زمان

«ينعزل عن الناس».. طقوس خيري شلبي في الكتابة

«بسبب موال».. كيف أبكى الريس حفني جمال عبد الناصر؟

خلافات عبد الحليم حافظ ونادية لطفي في «أبي فوق الشجرة»

«طلقهن جميعًا».. حكاية عبد العزيز محمود مع زوجاته الخمس

مقالات الرأي
د. منى حلمى
تجاهل الكاتبات والشاعرات
عمرو خالد
الذكر طريقك لتغيير حياتك للأفضل
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
المزيد

الثقافة

عمرو الصيفى يبدأ كتابة مذكرات عمار الشريعى تحت اسم «حبيب الروح»

يصدر قريبا.. «سيرة الإنسان الفريد» للشاعر عبد الرحيم طايع

إعلان أسماء لجنة تحكيم مسابقة «يعقوب صنوع» فئة الكاريكارتير

اليوم.. أولى حلقات ورشة تنمية مهارات اللغة العربية باتحاد الكتاب