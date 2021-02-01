إسرائيل تمدد إجراءات الحجر للمرة الثالثة

قرّرت الحكومة الإسرائيليّة، أن تُمدّد لخمسة أيّام إضافية إجراءات الحجر التي كان مقرّرًا أن تنتهي عند منتصف الليل، بحسب ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء ووزارة الصحّة في بيان مشترك.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، فمع استمرار ارتفاع عدد المصابين رغم حملة التطعيم المكثّفة، مدّدت الحكومة للمرّة الثالثة إجراءات الحجر التي فُرضت على الإسرائيليين في 27 ديسمبر.وبعد اجتماع طويل، اتّفق الوزراء على إبقاء الحجر حتى الجمعة، وجاء في بيان أنّ الحكومة ستجتمع الأربعاء المقبل للبحث في الوضع والنظر في تمديد آخر.وصوت البرلمان الإسرائيلي لصالح زيادة الغرامات بحق مخالفي القيود الصحية، وصوّت النواب في قراءة ثالثة على مشروع قانون ينص على مضاعفة مبلغ الغرامات للشركات والمدارس التي تُخالف الإجراءات، من خمسة إلى عشرة آلاف شيكل (2500 يورو).وقالت وزارة الصحة، إن إسرائيل لقحت خلال الشهر الماضي أكثر من ثلاثة ملايين من سكانها.وتعهدت إسرائيل مشاركة بياناتها حول آثار هذا التلقيح مع شركة فايزر العملاقة مقابل التسليم السريع للقاحات.