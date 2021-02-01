تفاصيل اعتداء سيدة على طفلتها بالدقهلية
الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:40 ص
مريم جبلطباعة
كشف مصدر أمنى حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع صوتى لإحدى السيدات تتقول فيه بالسب والقذف على أحد الأشخاص وتعديها على طفلة بالضرب.
وبالفحص تبين أن السيدة (ربة منزل– مقيمة بمحافظة الدقهلية)، وأن الطفلة التى تتعدى عليها هى نجلتها (5 أعوام).
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط المذكورة وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة لوجود خلافات زوجية بينها وبين زوجها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبالفحص تبين أن السيدة (ربة منزل– مقيمة بمحافظة الدقهلية)، وأن الطفلة التى تتعدى عليها هى نجلتها (5 أعوام).
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط المذكورة وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة لوجود خلافات زوجية بينها وبين زوجها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.