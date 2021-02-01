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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تفاصيل اعتداء سيدة على طفلتها بالدقهلية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:40 ص
ضبط سيدة
ضبط سيدة
مريم جبل
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كشف مصدر أمنى حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع صوتى لإحدى السيدات تتقول فيه بالسب والقذف على أحد الأشخاص وتعديها على طفلة بالضرب.

وبالفحص تبين أن السيدة (ربة منزل– مقيمة بمحافظة الدقهلية)، وأن الطفلة التى تتعدى عليها هى نجلتها (5 أعوام).

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط المذكورة وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة لوجود خلافات زوجية بينها وبين زوجها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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