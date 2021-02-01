تفاصيل اعتداء سيدة على طفلتها بالدقهلية

كشف مصدر أمنى حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع صوتى لإحدى السيدات تتقول فيه بالسب والقذف على أحد الأشخاص وتعديها على طفلة بالضرب.وبالفحص تبين أن السيدة (ربة منزل– مقيمة بمحافظة الدقهلية)، وأن الطفلة التى تتعدى عليها هى نجلتها (5 أعوام).وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط المذكورة وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة لوجود خلافات زوجية بينها وبين زوجها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.