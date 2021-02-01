مسؤول بحرينى: قطر لم تظهر أى جدية لحلحلة الملفات العالقة

اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب البحريني محمد السيسي البوعينين، أن قطر لم تظهر أي جدية في تنفيذ التزاماتها ببنود "العلا" لحلحة الملفات العالقة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، خلال لقائه بوزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، أشاد البوعينين "بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها وزارة الخارجية، للارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية الثنائية بين دول العالم والمنطقة، في إطار معتدل يحترم المبادئ الدولية، سعيا لرفع مستوى التعاون المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة إلى آفاق أرحب".وأضاف: "البحرين ما زالت تقدم حسن النية وملتزمة ببنود اتفاقية "العلا" باعتبارها تمثل خطوة لمعالجة الملفات العالقة مع قطر، إلا أن الجانب القطري لم يظهر الجدية في تنفيذ التزاماته بعد".