البحرين.. السجن المؤبد لـ8 مدانين بتشكيل خلية إرهابية

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين بمعاقبة 8 مدانين بالسجن المؤبد "بعد ثبوت تورطهم بتشكيل خلية إرهابية مدعومة من الحرس الثوري الإيراني".وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، باشرت النيابة العامة التحقيق في القضية، بعد القبض على عدد من المتهمين في يناير العام الماضي، وعلى ضوء ما أسفرت عنه التحريات من أن "بعض المتهمين الرئيسيين فروا من البحرين، واستقروا في إيران وتلقوا الدعم المالي واللوجيستي من الحرس الثوري الإرهابي".وورد في الاتهامات أن "هؤلاء قاموا بتأسيس جماعة لارتكاب عمليات إرهابية داخل المملكة، وتجنيد بقية المتهمين الذين انضموا لاحقا، وشرعوا بارتكاب جرائم بهدف بث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى في أوساط المجتمع وإضعاف مقومات الدولة".و"خطط المتهمون لإحداث تفجيرات في المملكة واستهداف رجال الأمن، وقد تلقى بعضهم التدريب على استخدام الأسلحة النارية والمتفجرات".ومن ناحية أخرى، كشفت التحقيقات عن أن المتهمين وعقب اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني طلب أحدهم من قياديي الجماعة الانتقام لمقتله وتسمية جماعتهم بـ"سرية الشهيد قاسم سليماني"، وتمت الموافقة على تلك التسمية.وشددت النيابة على أنه "بناء على الأدلة القاطعة ضد المتهمين، أمرت النيابة بإحالتهم إلى المحاكمة منهم 9 محبوسين ومثلهم هاربين، وقد تداولت القضية أمام المحكمة الكبرى الجنائية حيث مثل المتهمون المحبوسون بحضور محاميهم، وصدر الحكم في القضية".