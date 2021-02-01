مطار الكويت يرفع توصية للحكومة تمنع الوافدين من دخول البلاد إلا ببرنامح «muna»

أفادت صحيفة "القبس" بأن مطار الكويت بصدد رفع توصية إلى مجلس الوزراء، بعدم دخول الوافدين إلى البلاد إلا بعد توفر البيانات الصحية عبر برنامج MUNA.وقال مصدر مطلع للصحيفة: "هذا البرنامج يعد خط الدفاع الأول، حيث يرتبط بشبكة واسعة من المختبرات الخارجية المعتمدة، التي تضمن موثوقية شهادات فحص الـ PCR، بحيث يمكن للسلطات الصحية في البلاد التأكد عبر البرنامج من كل التفاصيل الخاصة بفحص الـ PCR قبل قدوم الركاب إلى الكويت ومعرفة تاريخ واسم المختبر الذي أجري الفحص فيه".وعن دوافع اللجوء إلى هذا الشرط الجديد، أفاد المصدر بأنه من خلال الفحص الإجباري للقادمين في المطار من قبل الطواقم الطبية جرى اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا، على الرغم من حملها شهادات فحص PCR حديثة.