كوبا تسجل أكثر من 1000 إصابة يومية بكورونا

سجلت كوبا أكثر من 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غضون يوم واحد وهي المرة الأولى منذ تفشي الوباء في البلاد، حسب وزارة الصحة الكوبية.وقالت السلطات الصحية الكوبية، إن 1012 حالة جديدة تم تسجيلها في غضون 24 ساعة، فيما تم إجمالا تسجيل حوالي 26000 إصابة و214 وفاة بالفيروس.ولمنع المزيد من العدوى، أمرت هافانا في نهاية الأسبوع شركات الطيران بتقليص عدد الرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة والمكسيك وبنما وجزر الباهاما وجمهورية الدومينيكان وجامايكا وكولومبيا.وأكدت أنه سيتم إخضاع الأجانب الذين يدخلون البلاد للحجر الصحي في فنادق مخصصة واجتياز اختبارين لفيروس كورونا في غضون خمسة أيام.كما أكدت أنه سيتم عزل الكوبيين العائدين في مراكز للحجر الصحي.