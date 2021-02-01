الجيش اليمنى يشن هجوما واسعا على مناطق الحوثيين فى الجوف

نفذ الجيش اليمني التابع للرئيس عبد ربه منصور هادي هجوما واسعا على مناطق تمركز عناصر حركة "أنصار الله" الحوثية، بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال قائد الكتيبة الأولى في لواء المجد العميد مراد الريشان، إن وحدات قتالية من المحور الشمالي في المنطقة السادسة قادت هجوما واسعا على مواقع الحوثيين جنوب غرب "معسكر الخنجر"، وحققت تقدما واسعا في السيطرة على سلسلة جبلية قريبة من معسكر "صبرين" الاستراتيجي.وأشار إلى أن العملية أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحركة.