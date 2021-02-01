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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن.. ارتفاع إصابات كورونا المتحور لـ350

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:00 ص
كورونا في الأردن
كورونا في الأردن
وكالات
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أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات أن عدد إصابات فيروس كورونا المتحور قد ارتفع في البلاد إلى 350 حالة.

واعتبر عبيدات أن ذلك "أحد المؤشرات غير المريحة" التي رصدتها الحكومة مؤخرا.

وهذه الأرقام تعني أن 188 إصابة تم تسجيلها خلال أسبوع، بعد أن كانت 162 في آخر إحصائية رسمية في 25 يناير.

وأواخر ديسمبر الماضي أعلن الأردن تسجيل أولى الإصابات بالسلالة الجديدة، وأخذ العدد بالارتفاع إلى أن وصل رقمه الحالي.

فيما بلغ إجمالي إصابات كورونا بالأردن حتى مساء الأحد 326.855، بينها 4.316 وفاة، و314.581 حالة شفاء.

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