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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يختار فريقه القانونى للدفاع عنه فى محاكمته المقبلة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:55 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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أعلن مكتب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن ديفيد شون وبروس إل كاستور سيترأسان الفريق القانوني للدفاع عنه.

وكانت قناة "سي إن إن" قد ذكرت أن 5 محامين انسحبوا من فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مساءلته المقررة في 8 فبراير أمام مجلس الشيوخ.

ونقلت القناة عن مصدر مطلع، أن ديبورا باربييه، وبوتش باورز اللذين اعتبرا من المحامين الرئيسيين، "لم يعودا ضمن الفريق"، في ما وصف بأنه "قرار مشترك لهما"، وكان باورز يتولى مهمة تشكيل هذا الفريق، حسب "سي إن إن".

وأكدت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصدر لها، أن ترامب "انفصل" فجأة عن محاميين من فريقه القانوني، هما باورز وباربييه، في خطوة تربك فريق الدفاع.

وحسب "سي إن إن" فإن جوش هوارد، المحامي من كارولاينا الشمالية الذي تم إلحاقه بالفريق مؤخرا، انسحب أيضا، وذلك إضافة إلى المحاميين جوني غاسر وغريغ هاريس.

وأرجع مصدر مطلع الانسحابات إلى خلاف جوهره أن ترامب أراد من المحامين أن يجادلوا بوجود تزوير جماعي في الانتخابات وأن الانتخابات سرقت منه، بدلا من التركيز على عدم شرعية محاكمة رئيس بعد تركه منصبه.

وأوضح جيسون ميللر مستشار حملة ترامب السابق، في تصريحات صحفية، أن "الفريق القانوني سيتم تشكيله قريبا"، ولفت إلى أن "جهود الديمقراطيين لعزل رئيس ترك منصبه غير دستورية وسيئة للغاية لبلدنا".

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