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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فريق عمل عراقى يتوجه إلى اليونان لمتابعة حادث الطائرة المفقودة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:00 ص
وزارة الخارجية العراقية
وزارة الخارجية العراقية
وكالات
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أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها تتابع تداعيات فقدان طائرة يونانية كان يقودها طيار عراقي، وأشارت إلى أن فريق عمل متخصص سيتوجه إلى اليونان لمتابعة الحادث.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "واع"، ذكرت في بيان صحفي: "تتابع وزارة النقل ومنذ ظهر اليوم، تداعيات خبر فقدان أكاديمية (أكناتيا) اليونانية للطيران، إحدى طائرات التدريب والتي كان يقودها الطيار العراقي المتدرب والمبتعث على نفقة الخطوط الجوية العراقية عمار إبراهيم".

وأضافت: "وجهت إدارة الخطوط الجوية العراقية مركز إدارة الأزمات في الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة حسب السياقات الدولية وتشكيل خلية أزمة وغرفة عمليات طوارئ تضم كافة المختصين والمعنيين في الشركة".

وتابعت: "تم الاتصال بشكل مباشرة من قبل مدير عام الشركة بإدارة الأكاديمية للوقوف على آخر نتائج البحث والإنقاذ التي تقوم بها السلطات اليونانية والأكاديمية لبيان مصير الطالب العراقي".

وأضافت: "يستعد فريق عمل متخصص مدعوم بجهد تحقيق دولي للتوجه خلال الساعات القريبة القادمة إلى اليونان لمتابعة تفاصيل الحادث وسنوافي الرأي العام بالمعلومات الرسمية والمؤكدة التي ستصلنا من الجهات اليونانية".

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