القبض على مهرب مخدرات دولى فى المغرب

أوقف عناصر مكافحة العصابات بمدينة العيون المغربية مطلوبا في قضايا مخدرات، للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" أشار بيان للمديرية العامة للأمن الوطني إلى أن "العملية التي تمت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة مكنت من توقيف المشتبه فيه في حي خط الرملة بمدينة العيون، بعدما عمدت إلى تضييق قاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين، لتجد أن المشتبه به مطلوب في قضايا تتعلق بالمخدرات في مدينة الداخلة".وتابع: "مكنت المعلومات المتوفرة من تحديد مكان إخفاء شحنة للمخدرات بمنطقة خالية تبعد بحوالي 150 كيلومترا في اتجاه مدينة السمارة، وذلك قبل أن يتم الانتقال إلى المكان وحجز 53 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها الإجمالي طنا و590 كيلوجراما".ووضع المشتبه به في السجن على ذمة التحقيق لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذلك من أجل الإيقاع بجميع المتورطين المفترضين.