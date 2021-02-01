أوباما: فوجئت بسوء استعداد الأمن لهجوم الكابيتول

صرح الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بأنه فوجئ بمدى سوء استعداد الأجهزة الأمنية أثناء اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن مؤخرا.وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف" قال إن "الأجهزة كانت أكثر اهتماما وأفضل استعدادا بقدر كبير عندما تعلق الأمر بالمظاهرات السلمية لحركة حياة السود مهمة".وأضاف أوباما أن بعض المراقبين أعربوا عن اعتقادهم بأن المتظاهرين البيض عوملوا بطريقة ألطف نسبيا من قبل الشرطة وقوات الأمن.وكان أوباما تحدث في اليوم التالي للهجوم على الكابيتول ووصفه بأنه "لحظة خزي كبيرة" و"عار على أمتنا" وحمّل ترامب المسؤولية عما حدث.وقال إن الرئيس القائم بالأعمال الذي نشر الأكاذيب عن انتخابات مشروعة بلا سبب، هو من حرض على العنف.واقتحم مئات من أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في السادس من يناير مبنى الكونجرس ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص.