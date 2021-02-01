9 ملايين بريطانى يتلقون لقاح كورونا

تمكنت المملكة المتحدة من تطعيم أعداد قياسية من السكان، في الوقت الذى يحرز فيه برنامج التطعيم ضد الفيروس تقدما بطيئا في دول الاتحاد الأوروبي.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" تشير الإحصاءات الحكومية البريطانية إلى أنه جرى السبت تطعيم حوالي ست مئة ألف شخص فى البلاد.وارتفع عدد التطعيمات بالجرعة الأولى من اللقاح في بريطانيا الآن إلى 9 ملايين، علما أن حوالي 490 ألف شخص فقط تلقوا الجرعة الثانية.وتريد الحكومة البريطانية بحلول منتصف فبراير إتاحة التطعيم لجميع الـ15 مليون شخص الذين يمثلون الفئات الأكثر ضعفا وعرضة للإصابة بالمرض.وسجلت بريطانيا اليوم الأحد 587 وفاة بمرض كوفيد-19 انخفاضا من 1200 وفاة في اليوم السابق، و21088 إصابة في تراجع عن اليوم السابق أيضا.