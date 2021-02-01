الصين تدين العقوبات الاقتصادية غير الشرعية على سوريا

أدان وزير الخارجية الصيني وانج يي الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على الشعب السوري بشكل غير شرعي، مؤكدا موقف بلاده الداعم لحل سياسي في سوريا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "سانا" شدد وانج في اتصال أجراه مع نظيره السوري فيصل المقداد على ثبات موقف بلاده الداعم لحل سياسي بقيادة سورية وبما يتوافق مع إرادة ومصالح الشعب السوري، مطالبا المجتمع الدولي بتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب.وأعرب عن تقدير بلاده لمواقف الرئيس السوري بشار الأسد الداعمة لجهود الصين في مواجهة وباء كورونا، وعن استعداد بلاده الدائم لتقديم الدعم والمساعدة للشعب السوري في مواجهة تداعيات الوباء من خلال استمرار إرسال المساعدات الطبية والوقائية وكذلك المساعدات الغذائية وغيرها وفق احتياجات الشعب السوري، كما عبر عن استعداد بلاده لتزويد سوريا باللقاح الصيني.