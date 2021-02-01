بعد إكتشاف حالات كورونا.. إغلاق مطعم نادى طنطا

أعلن نادي طنطا الرياضي بمحافظة الغربية، أن مجلس إدارة النادي قرر غلق المطبخ والمطعم لأجل غير مسمى، وذلك عقب ظهور 4 حالات إصابة بفيروس كورونا.واوضح المركز الإعلامي للنادي، أنه عقب علم المجلس وجود مصابين تم إصدار قرار الغلق وأشار في بيان صادر مساء أمس الأحد، إلى أنه سيتم عمل مسحة شاملة لجميع العاملين بالمطبخ والمطعم ومن اختلط بهم من العاملين خلال الفترة الماضية من أجل الإطمئنان عليهم جميعًا.يُذكر أن إدارة النادي أعلنت عن أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات الاحتياطات والاحترازية الكاملة لسلامة الجميع من أعضاء وعاملين وعمال.