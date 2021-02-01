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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بعد إكتشاف حالات كورونا.. إغلاق مطعم نادى طنطا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:59 ص
نادي طنطا الرياضي
نادي طنطا الرياضي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أعلن نادي طنطا الرياضي بمحافظة الغربية، أن مجلس إدارة النادي قرر غلق المطبخ والمطعم لأجل غير مسمى، وذلك عقب ظهور 4 حالات إصابة بفيروس كورونا.

واوضح المركز الإعلامي للنادي، أنه عقب علم المجلس وجود مصابين تم إصدار قرار الغلق وأشار في بيان صادر مساء أمس الأحد، إلى أنه سيتم عمل مسحة شاملة لجميع العاملين بالمطبخ والمطعم ومن اختلط بهم من العاملين خلال الفترة الماضية من أجل الإطمئنان عليهم جميعًا.

يُذكر أن إدارة النادي أعلنت عن أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات الاحتياطات والاحترازية الكاملة لسلامة الجميع من أعضاء وعاملين وعمال.

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