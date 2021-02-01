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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فقدان طائرة تدريب يونانية كان يقودها طيار عراقى

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:33 ص
فقدان طائرة تدريب
فقدان طائرة تدريب
وكالات
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أعلنت الخطوط الجوية العراقية أنها تتابع عن كثب الأنباء حول فقدان طائرة تدريب يونانية كان يقودها طيار عراقي متدرب.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "واع" ذكر بيان للخطوط العراقية أن "وزارة النقل وبإشراف مباشر من الوزير ناصر حسين بندر الشبلي ومدير عام الخطوط الجوية العراقية كفاح حسن جبار تتابع منذ ظهر الأحد خبر فقدان أكاديمية (اغناتيا) اليونانية للطيران إحدى طائرات التدريب، كان يقودها الطيار العراقي المتدرب والمبتعث على نفقة الخطوط عمار إبراهيم".

ووجهت إدارة الخطوط الجوية العراقية مركز إدارة الأزمات في الشركة "باتخاذ الإجراءات اللازمة حسب السياقات الدولية وتشكيل خلية أزمة وغرفة عمليات طوارئ تضم كافة المختصين والمعنين في الشركة ويرأسها مدير عام الشركة لمتابعة أدق تفاصيل الحادث على مدار الساعة".

وأضافت: "تم الاتصال بشكل مباشرة من قبل مدير عام الشركة بإدارة الأكاديمية للوقوف على آخر نتائج البحث والإنقاذ التي تقوم بها السلطات اليونانية والاكاديمية لبيان مصير الطالب العراقي".

وأوضحت أن "فريق عمل متخصص مدعوما بجهد تحقيق دولي يستعد للتوجه خلال الساعات القريبة القادمة إلى اليونان لمتابعة تفاصيل الحادث".

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