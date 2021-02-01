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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوشكوف: واشنطن تحاول انتزاع فضاء الاتحاد السوفيتى من موسكو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:37 ص
أليكسي بوشكوف
أليكسي بوشكوف
وكالات
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اعتبر السناتور الروسي أليكسي بوشكوف، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيكثف جهوده في محاولات إبعاد جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق عن روسيا، مما قد يؤزم العلاقات الروسية الأمريكية.

وقال في مقابلة مع صحيفة "فيتشرنايا موسكفا": "سيكون تركيز الولايات المتحدة على بيلاروس وأوزبكستان وأرمينيا وكازاخستان".

وأضاف: "هذا المحور يشكل تحديا خطيرا بالنسبة لنا، وسيعمد إلى تغيير خريطة أوروبا التي تبلورت بعد عام 2014، ويخلق لنا مهام جديدة نوعيا للحفاظ على علاقاتنا مع الدول الحليفة لنا".

وأشار بوشكوف إلى أنه "بإمكان واشنطن تعزيز التعاون العسكري مع كييف على وجه الخصوص، ومن المرجح أن تظهر قواعد بحرية أمريكية على أراضي أوكرانيا، ويمكن لواشنطن بعدها نقل أسلحة هجومية إلى حلفائها في المنطقة".

وأضاف: "واشنطن ستعمل بنشاط على دمج كييف في الهياكل العسكرية الغربية في محاولة لجعلها عضوا غير رسمي في الناتو".

وشدد على أن "محاولة بايدن المحتملة لنقل التنافس مع روسيا إلى فضاء الاتحاد السوفيتي السابق يمكن أن تصبح عاملا جديدا في تأزم العلاقات مع الولايات المتحدة".

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