رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان.. وزير الصحة يتوقع احتواء كورونا فى الأسبوعين المقبلين

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:08 ص
حمد حسن
حمد حسن
وكالات
طباعة
أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن أنه حسب المؤشرات بعد الإغلاق العام في البلاد، من الممكن خلال الأسبوعين المقبلين السيطرة على التفشي السريع لوباء كورونا.

وفي حديث لقناة "الجديد" قال: "نحن بالمرتبة 21 عالميا من حيث عدد وفيات كورونا، قياسا بعدد السكان".

وأعرب عن تمنيه أن لا تسبب التحركات في الشارع زيادة في أعداد الإصابات بالفيروس.

وفرضت السلطات اللبنانية إغلاقا عاما في البلاد يستمر حتى 8 شباط، بعد ارتفاع حاد بعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد عيدي الميلاد ورأس السنة.

وتزامنا مع الإغلاق العام، اندلعت احتجاجات بمدينة طرابلس شمال البلاد في 25 يناير ولا زالت مستمرة، رفضا للإغلاق والأوضاع المعيشية المتردية.

موضوعات متعلقة

ليبيا تطالب مجلس الأمن بإصدار قرار يثبت وقف إطلاق النار

السفارة الصينية بالقاهرة تنفي ربط فيروس «نيباه» بالصين

موعد عرض الحلقة السادسة من مسلسل في بيتنا روبوت

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

الصور

image description

الباز رئيسًا لشعبة مخابز دمياط

image description

رئيس مياه القناة يتفقد مشكلات الصرف الصحي بأرض المزادات (صور)

image description

معهد الأورام بأسيوط: استقبال 68 ألف مريض خلال 2020

image description

«الطيبي» يترأس حملة على المحلات والمطاعم بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع ضمن مشروعات «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

رئيس الوزراء يصدر قرارا بالضوابط المنظمة لصرف حافز الأداء الشهرى للمعلمين

السفارة الصينية بالقاهرة تنفي ربط فيروس «نيباه» بالصين

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 1-2-2021

الزمالك يوافق على إعارة عمر السعيد إلى الجونة حتى نهاية الموسم

مقتل عارضة الأزياء اللبنانية زينة كنجو خنقا على يد زوجها

ميسى يقود برشلونة للفوز على أتليتك بيلباو 2ـ1 فى الدورى الإسبانى

أيام زمان

«ينعزل عن الناس».. طقوس خيري شلبي في الكتابة

«بسبب موال».. كيف أبكى الريس حفني جمال عبد الناصر؟

خلافات عبد الحليم حافظ ونادية لطفي في «أبي فوق الشجرة»

«طلقهن جميعًا».. حكاية عبد العزيز محمود مع زوجاته الخمس

مقالات الرأي
د. منى حلمى
تجاهل الكاتبات والشاعرات
عمرو خالد
الذكر طريقك لتغيير حياتك للأفضل
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
المزيد

الثقافة

عمرو الصيفى يبدأ كتابة مذكرات عمار الشريعى تحت اسم «حبيب الروح»

يصدر قريبا.. «سيرة الإنسان الفريد» للشاعر عبد الرحيم طايع

إعلان أسماء لجنة تحكيم مسابقة «يعقوب صنوع» فئة الكاريكارتير

اليوم.. أولى حلقات ورشة تنمية مهارات اللغة العربية باتحاد الكتاب