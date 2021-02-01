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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 1-2-2021

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:29 ص
مواد البناء
مواد البناء
منة سالم
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يرصد لكم موقع «الدستور» في هذال التقرير أسعار مواد البناء في الأسواق المحلية المصرية، وفقًا للتداولات الصباحية اليوم الإثنين 1-2-2021.

محليًا، سجلت أسعار مواد البناء استقرارًا كبيرًا في الأسواق المحلية المصرية مقارنة بأسعار الأمس، وفقًا لما أعلنته شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 1-2-2021

سعر الحديد

شهد الحديد موجة من الانخفاضات المتتالية خلال الفترة الماضية، حيث انخفض الحديد انخفاضًا يتراوح ما بين 200 إلى 600 جنيه للطن؛ وذلك بسبب تراجع أسعار خام البيليت عالميا، حيث وصل سعره إلى 450 دولارًا للطن، وارتفع مؤخرًا ووصل سعر خام بيليت الحديد إلى 750 دولارًا للطن، ويرجع ذلك إلى حالة الركود التى تسيطر على الأسواق.

وتراجع الحديد مجددًا بعد طول استقرار فى أسعاره منخفضًا 100 جنيه فى الطن، ثم عاود الارتفاع بعد طول غياب من الاستقرار بنحو 1000 جنيه فى الطن.

أسعار الأسمنت

وتتراوح أسعار الأسمنت بين 650-680 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 700-750 جنيهًا للطن، وذلك بعد ارتفاع أسعار الأسمنت الأسود ما بين 10 إلى 20 جنيهًا فى الطن، كما ارتفعت أيضًا أسعار الأسمنت المقاوم، ثم انخفض مؤخرًا انخفاضًا يتراوح ما بين 5 إلى 10 جنيهات فى الطن، وتراجعت أسعار الأسمنت الأبيض تراجعًا يتراوح ما بين 100 إلى 200 جنيه فى الطن مؤخرًا.

أسعار الجبس
و تتراوح اسعار الجبس اليوم في السوق المحلي 550 - 650 جنيهًا للطن، كما استقرت أيضًا أسعار الجبس مؤخرًا، وذلك بحسب عمليات العرض والطلب، إضافة إلى مصاريف النقل.

أسعار الطوب

وتتراوح أسعار الطوب، وفقًا لما أعلنته شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، بين 750-950 جنيهًا للألف طوبة.

أسعار الرمل

وسجل سعر الرمل اليوم استقرارًا ملحوظًا، حيث يأتي سعره بين 70-100 جنيه للمتر.

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