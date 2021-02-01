سعر صرف اليورو الأوروبى اليوم الإثنين 1-2-2021





وأظهرت أحدث المؤشرات على شاشة التداول اللحظية ببنك فيصل الإسلامي للعملات وصول سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى 18.85 جنيه للشراء، و19.02 للبيع.



يشار الي أن اليورو عملة موحدة لدول الاتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، ويتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا، ويعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، كما أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.



يرصد لكم موقع «الدستور» في هذا التقرير سعر صرف اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصري، وفقًا للتداولات الصباحية، اليوم الإثنين 1-2-2021، في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصري.محليًا، سجل متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي في مواجهة الجنيه المصري داخل سوق الصرف المصرية مستوى الشراء والبيع 19.03، 19.16 جنيه، وبشكل عام صعد سعر صرف اليورو الأوروبي في أغلب البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية أمام الجنيه المصري في التداولات الصباحية، اليوم الإثنين.سعر صرف اليورو الأوروبى اليوم الإثنين 1-2-2021سجل سعر صرف اليورو الأوروبي في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه 19.03 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، وجاء السعر داخل أكبر مصرف خاص داخل السوق المحلية مستوى 19 جنيهًا للشراء، و19.20 جنيه للبيع، كما سجلت مستويات الشراء والبيع لليورو الأوروبي داخل بنك مصر 19.03 جنيه للشراء، و19.18 للبيع.وعن سعر شراء وبيع العملة الأوروبية، مقابل الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي، بلغ 17.97 جنيه للشراء، 19.17 جنيه للبيع، كما جاءت مستويات الشراء والبيع للعملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف العربي الدولي، 19 جنيهًا للشراء، و19.20 جنيه للبيع.