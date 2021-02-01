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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أسترازينيكا» تُزيد كمية اللقاحات التى ستسلمها للاتحاد الأوروبى بنسبة 30%

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:40 ص
لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أن شركة أسترازينيكا ستزيد بنسبة 30% كمية اللقاحات التي ستسلمها للاتحاد الأوروبي، ما يساوي تسعة ملايين جرعة إضافية بحيث يبلغ المجموع 40 مليون جرعة.

وقالت فون دير لايين، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، إن الشركة - التي تتعرض منذ أيام عدة لانتقادات أوروبية حادة بسبب تأخر كبير في الإنتاج - "ستبدأ عملية التسليم قبل أسبوع من الموعد المقرر وستوسع قدرتها الإنتاجية في أوروبا، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي لا يزال عازمًا على تحقيق هدفه المتمثل في تلقيح 70% من البالغين بحلول "نهاية الصيف".

وأشارت رئيسة الاتحاد الأوروبي إلى وجود رغبة في أن يكون 70% من البالغين تلقوا اللقاح بحلول نهاية الصيف، مكررة بذلك السعي إلى تحقيق هذا الهدف الذي أعلن، في 19 يناير، وبرزت مخاوف من عدم إمكان بلوغه مع إعلان أسترازينيكا سابقًا أنها ستتأخر في تسليم الكميات الموعودة.

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