موناكو يفوز على نانت 2ـ1 فى الدورى الفرنسى

حقق فريق موناكو انتصارا ثمينا على مضيفه نانت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما بملعب لا البوجوار في إطار الجولة الـ22 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.وسجل هدفي موناكو كل من جويليرمو ماريبان في الدقيقة 45 وكيفن فولاند في الدقيقة 61، بينما أحرز هدف نانت الوحيد اللاعب ريناود إموند في الدقيقة 83، ولعب نانت ب(10) لاعبين منذ الدقيقة 73 بعد طرد لاعبه نيكولاس بالويس.وقد رفع الفوز رصيد موناكو إلى 42 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد نانت عند 18 نقطة في المركز الـ(17).