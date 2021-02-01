روما يرتقى للمركز الثالث بالدورى الإيطالى بالفوز على هيلاس فيرونا 3ـ1

ارتقى فريق روما للمركز الثالث بالدوري الإيطالي بعد فوزه الثمين على ضيفه هيلاس فيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما بملعب الأوليبمبيكو في إطار الجولة الـ20 من المسابقة.وسجل ثلاثية روما كل من جيانلوكا مانشيني في الدقيقة 20 وهنريك مخيتريان في الدقيقة 22 وبورخا مايورال في الدقيقة 29، بينما أحرز هدف هيلاس فيرونا الوحيد اللاعب أيبريما كولي في الدقيقة 62.ورفع الفوز رصيد روما إلى 40 نقطة ليرتقي للمركز الثالث وبفارق 4 نقاط عن أنتر ميلان صاحب المركز الثاني،بينما تجمد رصيد هيلاس فيرونا عند 30 نقطة في المركز التاسع.