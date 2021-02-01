عمرو الصيفى يبدأ كتابة مذكرات عمار الشريعى تحت اسم «حبيب الروح»

قال المنتج عمرو الصيفي، إنه بدأ بكتابة مذكرات الموسيقار الراحل عمار الشريعي تحت اسم مؤقت وهو "عمار.. حبيب الروح".ويرصد فيه "الصيفي" جوانب كثيرة من حياة عمار الشريعي التي لا يعرفها جمهوره ومحبينه، من خلال مواقف وحكايات حضرها بصفته صديق عمار المقرب خلال 35 سنة، جمعتهم خلالها الكثير من الاعمال الفنية التى عملا بها سويا، وكذلك جمعتهم نجاحات الشريعي الساحقة كما جمعتهم الأزمات الصحية الشديدة التي لازمت الموسيقار الكبير وألزمته بإجراء أكثر من عملية بالقلب تحت مشرط الدكتور مجدي يعقوب.وعن سبب كتابة المذكرات في هذا التوقيت، صرح عمرو الصيفي بأن من حق الأجيال الجديدة أن تتعرف على هذا النموذج الإنساني الفريد، كما تعرفو على موسيقاه وتربو عليه، كما يرى أن عمار الشريعي تعرض لظلم كبير بسبب عدم تكريمه كما يجب من قبل المؤسسات الرسمية حتى الآن.